Kayseri'de, 21 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistanlı 21 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüsü, Kayseri-Malatya karayolunda durdurdu. Yapılan kontrolde minibüste, 21 Afgan uyruklu göçmen bulunduğu belirlendi. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği saptanan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla T.G. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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