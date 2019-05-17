Kayseri'de 21 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri- Malatya yolunda polis kontrol noktasında, yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otobüs içinde yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan M.S.A., K.Y., H.S ve H.M.A. ise gözaltına alındı.

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