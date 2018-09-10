Kayseri'de 25 ev hırsızlığına 18 gözaltı (2)

18'İ DE TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonda 11'i kadın 15 kişi evlerde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 15 hırsızın sorgusu sürerken, aranan 3 hırsız daha yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

