HABER

Kayseri'de 25 ev hırsızlığına 18 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

18'İ DE TUTUKLANDI Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonda 11'i kadın 15 kişi evlerde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

18'İ DE TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonda 11'i kadın 15 kişi evlerde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 15 hırsızın sorgusu sürerken, aranan 3 hırsız daha yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)
Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu (2)Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.