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Kayseri'de, 26 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık yöntemle aranan askerlere operasyon düzenledi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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