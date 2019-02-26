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Kayseri'de 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin iki iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin iki iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Melikgazi ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'ndeki bakkal ve cep telefonu bayisine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 'zula' olarak tabir edilen yerlere gizlenmiş gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ile kayıt dışı telefonlara IMEI kopyalanmasında kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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