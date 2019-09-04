HABER

Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere toplam 20 akünün çalınması üzerine inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin Samed A. (27), Emre Y. (21) ve S.S. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgularında 10 farklı araçtan toplam 20 akü çalarak, hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandıKayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildiMagandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.