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Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere toplam 20 akünün çalınması üzerine inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin Samed A. (27), Emre Y. (21) ve S.S. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında 10 farklı araçtan toplam 20 akü çalarak, hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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