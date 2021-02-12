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Kayseri’de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

12.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Malatya karayolu Akmescit kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 38 AN 659, 38 VN 826 ve 38 TR 426 plakalı araçlar kaza yaptı.

Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Malatya karayolu Akmescit kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 38 AN 659, 38 VN 826 ve 38 TR 426 plakalı araçlar kaza yaptı. Kazada, 38 VN 826 plakalı araç şarampole devrilerek ters döndü. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sadullah Ö., Ersin A., Özlem A., Esma S., Turan S., Muhammet S. ve Ahmet Y. yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada ters dönen 38 VN 826 plakalı araçtaki yaralıyı da çıkararak sedye ile ambulansa koydu.
Meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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