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Kayseri'de 3 ayda 245 ruhsatsız silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis, son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Kayseri'de 3 ayda 245 ruhsatsız silah ele geçirildi

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda 367 bin 375 kişiye kimlik kontrolü yaptı. 150 bin 406 aracın da denetlendiği operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan bin 859 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 563'ü tutuklanarak, cezaevine konuldu. Operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde ise ruhsatsız 64 tabanca, 60 av tüfeği, 121 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait 850 adet fişek ve 95 adet bıçak ele geçirildi. 20 çalıntı araç, 7 çalıntı motosiklet ile hacizli ve yakalama bulunan 373 araç bulundu.

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Kayseri'de 3 ayda 245 ruhsatsız silah ele geçirildiKayseri'de 3 ayda 245 ruhsatsız silah ele geçirildi

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