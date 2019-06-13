HABER

Kayseri'de 3 ayda 9 KKKA'lı hasta sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, son 3 ayda kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedaviye alınan 9 kişi, 'Trombosit Transfüzyonu Aferez' cihazıyla uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.  Kayseri Şehir Hastanesi'nde kullanılan, 'Trombosit Transfüzyonu Aferez' cihazı, kene ısırması sonucu KKKA hastalığına yakalanan kişilerin umudu oldu.

Kayseri'de 3 ayda 9 KKKA'lı hasta sağlığına kavuştu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, son 3 ayda kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedaviye alınan 9 kişi, 'Trombosit Transfüzyonu Aferez' cihazıyla uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde kullanılan, 'Trombosit Transfüzyonu Aferez' cihazı, kene ısırması sonucu KKKA hastalığına yakalanan kişilerin umudu oldu. Kayseri ve bölgesinde son 3 ayda kene ısırması sonucu hastaneye başvuran ve KKKA tanısı konulan hastalar tedaviye alındı. 9 KKKA hastası, 'Trombosit Transfüzyonu Aferez' cihazı ile uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.
'DESTEK TEDAVİSİ UYGULUYORUZ'
Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Uzmanı Dr. Serdal Korkmaz, "Her viral hastalıkta olduğu gibi biz de bu hastalıkta destek tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi sonrası şu ana kadar 9 hastamız sağlığına kavuştu. Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile biz enfekte kişinin kanını cihaza alıp, plazma kısmını ayırıp, sonra sağlıklı donörün plazmasıyla birleştirerek yeniden hastaya geri veriyoruz. Bu şekilde uygulanan bir tedavi yöntemidir" dedi.
'9 HASTAMIZI TABURCU ETTİK'
Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzmanı Dr. Zeynep Türe Yüce ise, kene ısırmalarının özellikle yaz aylarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kene ısırması sonucu hastalar bize ateş, karın ağrısı, yaygın kas eklem ağrısı ve kan değerlerinin düşmesi, kanama bulguları ile gelebiliyorlar. Özelikle endemik bölge dediğimiz bu hastalığın yaygın olduğu bölgede olan, kene temas öyküsü olan veya olmayıp hayvancılıkla uğraşan, kırsal bölgede yaşayan, piknik yapan, kasap olan vatandaşlarımız bu belirtilerle geliyorsa, laboratuvar ve klinik bulguları uyumluysa biz KKKA hastalığını kabul ediyoruz ve hastaneye kabul ediyoruz. Bugüne kadar hastaneye başvuran 9 hastamızı taburcu ettik."

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de 3 ayda 9 KKKA'lı hasta sağlığına kavuştuKayseri'de 3 ayda 9 KKKA'lı hasta sağlığına kavuştu

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı olarak Ayasofya’yı cami yaptı”Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı olarak Ayasofya’yı cami yaptı”
Ayranları müdürler taşıdıAyranları müdürler taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

Dev buhar kazanı yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.