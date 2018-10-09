Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında üsteğmen, memur ve polis memurunun da olduğu 1'i tutuklu 3 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanık üsteğmen Ersin İbrahim O. ile tutuksuz sanık meslekten ihraç polis memuru Hüseyin K. hazır bulundu. Tutuksuz sanık memur Esma G. ise, duruşmaya katılmazken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Ersin İbrahim O. ve Hüseyin K.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme üsteğmen Ersin İbrahim O.'nun yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmaya gelmeyen Esma G.'yi de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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