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Kayseri'de, 3 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması' içinde yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 3 kişi de önceki gün operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, bugün adliyeye sevk edildi.

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