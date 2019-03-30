Kayseri'de 3 katlı binada yangın

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıkan yangın çevrede panik yarattı. Binadan yükselen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Binada diğer dairelerde oturanlar tahliye edildi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

