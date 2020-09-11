HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de 3 kişi bıçaklandı

Kayseri’de 3 kişi bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 01:01 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Çeçenistan Parkı’nda meydana gelen olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Kayseri’de 3 kişi bıçaklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Çeçenistan Parkı’nda meydana gelen olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Olayın ardından polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Yaralı 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de 3 kişi bıçaklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiİsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
PKK/KCK terör örgütü üyesi İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Rasim hayatını kaybetti
10 yaşındaki Rasim'in feci ölümü
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de belediye otobüsü alev topuna döndü
İzmir'de belediye otobüsü alev topuna döndü
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.