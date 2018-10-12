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Kayseri'de 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

AGÜ'de, 12 ülkeden 80'den fazla konuşmacının katılımıyla düzenlenen konferansta, yükseköğretim dünyasındaki yeni eğilimler, araştırmalar ve farklı bakış açıları ele alınıyor

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Yükseköğretim Çalışmaları Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı başladı.

12 ülkeden 80'den fazla konuşmacının katıldığı konferansta, yükseköğretim dünyasındaki yeni eğilimler, araştırmalar ve farklı bakış açıları ele alınıyor.

AGÜ Konferans Salonu'ndaki programın açılışında konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyanın hızla değişmekte olduğuna dikkati çekerek, bu değişimin yükseköğretim sistemini de etkilediğini söyledi.

Eğitim metotlarının, öğrencilerin ve akademisyenlerin rollerinin değiştiğini ifade eden Sabuncuoğlu, yükseköğretim kurumlarının, geleneksel öğretim yöntemlerinin ötesinde, disiplinlerarası araştırma yaparak, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie ise yükseköğretimin bir çalışma ve araştırma alanı olarak dünyada sürekli gelişmekte olduğunu dile getirdi.

Bu gelişimin yansımalarını anlatan Seggie, "Dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye'de de çok sayıda akademisyenin, araştırmacının bu alanda çalıştığını görüyoruz. Son 10 yılda üniversite sayısı hızla artıyor. Yükseköğretim alanına odaklanan akademisyen ve araştırmacı sayısı da ciddi bir şekilde artıyor. Biz de dernek olarak yükseköğretim alanına odaklanan bir topluluk oluşturmak ve sadece ulusal değil, bu konuda uluslararası bir platform yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Almanya Kassel Üniversitesi Uluslararası Yükseköğretim Araştırmaları Merkezinden Prof. Ulrich Teichler de "Yükseköğretim ve İş Dünyası, Değişen Koşullar ve Zorluklar" konulu sunum yaptı.

Üç gün sürecek konferansta 6 panel ve 95 sunum gerçekleştirilecek.

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3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı AGÜ

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