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Kayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

İŞ vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödeyerek İran üzerinden Türkiye'ye getirilen 31 kaçak göçmen Kayseri'de yakalandı.

Kayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - İŞ vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödeyerek İran üzerinden Türkiye'ye getirilen 31 kaçak göçmen Kayseri'de yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenlerden birinin çantasında ise 4 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Büro Amirliği ekipleri Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamasında durdurulan 2 minibüs içinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 31 kişiyi yakaladı. Yaşı 18'den küçük olan kaçak göçmenlerden birinin çantasından ise 4 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
Kaçak göçmelerin insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödedikleri ifade edildi. Parmak izleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.
ÇOCUK BÜROYA TESLİM EDİLECEK
Çantasından 4 kilo afyon sakızı çıkan ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük Afganlı erkek göçmenin Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edileceği, soruşturmayı ise Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele biriminin yürüteceği belirtildi.
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Kayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandıKayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandıKayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandı

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