Kayseri'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları iddia edilen M.I. ve E.B. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I. ile E.B. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

