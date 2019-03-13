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Kayseri'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptıkları değerlendirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. gözaltına alındı.

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