Kayseri'de 3'ü kadın 7 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3'ü kadın, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden Rusya Uyruklu Rashid Enıkeev, Elana Rakhmanova, Suriye Uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Muhammed Al Ali tutuklandı. Mısır Uyruklu Nada Ahmed M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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