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Kayseri'de 4 astsubaya FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli FETÖ/PDY operasyonunda Kayseri'de, 3'ü muvazzaf, 1'i daha önce açığa alınan 4 astsubay, gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- ANKARA merkezli FETÖ/PDY operasyonunda Kayseri'de, 3'ü muvazzaf, 1'i daha önce açığa alınan 4 astsubay, gözaltına alındı.
Ankara'da, FETÖ/PDY'yenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatlı olduğu belirtilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonda Kayseri'de 3'ü muvazzaf, birisi daha önce açığa alınan 4 astsubay gözaltına alındı. 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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