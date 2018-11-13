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Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda; emekli polis memuru, Türksat çalışanı ve astsubayın da aralarında olduğu 1'i tutuklu 4 FETÖ sanığına 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda; emekli polis memuru, Türksat çalışanı ve astsubayın da aralarında olduğu 1'i tutuklu 4 FETÖ sanığına 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda; tutuklu sanık astsubay Mehmet B. ile tutuksuz sanıklar Türksat A.Ş. Kayseri İl Müdürlüğü çalışanı Serkan O., emekli polis memuru Mustafa B. ve işsiz Muhammet B. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mehmet B.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Mustafa B. ile Muhammet B.'yi ise aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, kapatılan Bank Asya'daki hesabında 13 bin TL olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Serkan O.'yu da 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Tutuksuz yargılanan emekli polis memuru Mustafa B.'nin 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması sonrası duruşmayı takip eden eşi ve kızı, gözyaşı dökerek, siniri krizi geçirdi. Sanığın eşi S.B., "Ne yaptı benim kocam? Adam mı kesti, adam mı öldürdü? Gerçek suçluları bulun" diye bağırarak, karara tepki gösterdi.
Öte yandan aynı mahkemede görülen farklı davada tutuksuz yargılanan polis memuru Osman T. hakkında 'delil yetersizliği'nden beraat kararı verildi.

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