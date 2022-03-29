Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 4 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen kadın şüpheliler S.P, P.E, Y.Ş. ve N.Ş. polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden S.P'nin 4 olaydan aranması ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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