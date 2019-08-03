Kayseri'de, 4 HTŞ şüphelisi adli kontrolle serbest

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından HTŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları ile Hürriyet ve Altınoluk Mahalleleri'nde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı. Dün de adliyeye 4 şüpheli sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

