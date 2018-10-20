Kayseri'de 400 kilo kaçak ete el konuldu

Cafer ZENGİN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 400 kilo kaçak büyükbaş hayvan eti geçirildi.
Yeşilhisar ilçesinde ihbarı değerlendiren belediye zabıta ekipleri, bir adrese baskın düzenledi. Baskında, mezbaha dışında hijyenik olmayan şartlarda usulsüz şekilde kesim yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Ele geçirilen 400 kilo kaçak et ise zabıta ekipleri gözetiminde iş makineleri ile kazılan çukura gömülüp, imha edildi. Kaçak kesim yapan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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