HABER

Kayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'DE, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında karaçam, sedir, iğde ve mahlep türlerinden 487 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'DE, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında karaçam, sedir, iğde ve mahlep türlerinden 487 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kayseri'de 157 bölgede 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, etkinliğe Kocasinan ilçesi Akçatepe Mahallesi'ndeki fidan dikim alanından katıldı. Özhaseki, doğanın son yıllarda aşırı derecede kirlendiğini belirterek, "Çok fazla tüketip, dışarı çok fazla atık atıyoruz. Bunlar da bir süre sonra insanoğlunun başına bela olmaya başlıyor. 'Bu beladan nasıl kurtuluruz, dünyayı ve yaşamış olduğumuz çevreyi nasıl kurtarırız' diye dünyada bir takım örgütler kurularak, milyarlarca dolar para toplanarak, kurutuluşun çaresi aranıyor" diye konuştu.
'AĞAÇLARI YAKAN BİR TOPLUM OLDUK'
Özhaseki, Türk ve İslam dünyasında ağaca verilen değere vurgu yaptığı konuşmasında, "Ağacı kutsayan, 'Kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikin' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama son dönemde uğradığımız zaaftan dolayı bol bol ağaç kesen, ağaçları yakan bir toplum haline dönüştük. Kendi aslımızı, neslimizi ve medeniyetimizi neredeyse inkâr eder hale geldik. Bizim yeniden asli hüviyetimize dönmemiz gerekiyor. Bu anlamada yapılan bu çalışmaları takdir ediyoruz" dedi.
Programa yoğun ilgi gösteren katılımcılar, dikilen fidanların düzenli olarak takip edilmesini gerektiğini belirterek, bölgelerinin daha yeşil olmasını istediklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Karabük’te 67 bin 700 fidan toprakla buluştuKarabük’te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu
Hakkari'de, Vatan Tepe'ye 29 bin fidan dikildiHakkari'de, Vatan Tepe'ye 29 bin fidan dikildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.