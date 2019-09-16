HABER

Kayseri’de 49 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 49 düzensiz göçmen, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla giren 131 düzensiz göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Bursa eski Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandıBursa eski Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığıPolis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.