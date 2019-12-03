HABER

Kayseri'de 5 kişi, cinayette karıştıkları iddiasıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kayseri'de 5 kişi, cinayette karıştıkları iddiasıyla yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde önceki gün Hacı Ahmet Çınar'ın (31), av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinden sonuca ulaşamayan ekipler, maktulün daha önce husumetli olduğu kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimaline yoğunlaştı.

Öldürülen Çınar'ın, yaklaşık 3 ay önce, M.G.A. (32) ve kardeşi G.A. ile bu kişilerin amcası Y.A'ya av tüfeğiyle ateş açtığını, G.A. ve Y.A'yı yaraladığını tespit eden ekipler, çalışmalarını bu yönde ilerletti.

Yapılan araştırmada polis, 5 ayrı suçtan aranan M.G.A'nın cinayeti işlediğini, A.T. isimli kadın ile İ.Ç, G.A. ve O.E'nin de otomobille olay yerine geldiğini, cinayetin ardından aynı araçla kaçtıklarını belirledi.

Kent merkezindeki bir evde saklanan 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı. Cinayette kullanılan av tüfeği, İ.Ç'nin evinde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
4 akademisyenin katili ve eşine ‘silahlı tehdit’ten 1’er yıl 8’er ay hapis cezası4 akademisyenin katili ve eşine ‘silahlı tehdit’ten 1’er yıl 8’er ay hapis cezası
Mersin'de DEAŞ operasyonuMersin'de DEAŞ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Emniyet Fevzi Çakmak Mahallesi gözaltı polis

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran saldırgan hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Çakar lamba bitti derken, trafikte şimdi de tepe lambası kabusu!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.