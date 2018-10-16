Kayseri'de 5 tarihi eser kaçakçısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir kısmı Ortaçağ sikkeleri olmak üzere Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında il merkezinde bir evde tarihi eser alışverişi olacağı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda ekipler konu ile ilgili 5 şüpheliyi takibe alarak, bulundukları evde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., A.A., M.A., R.A. ve E.Ö., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum