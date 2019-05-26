HABER

Kayseri'de 57 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 23:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep-Mehmet Katan çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep-Mehmet Katan çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. 5 gün önce meydana geldiği belirlenen olayda ilk belirlemelere göre Mehmet Katan'ın 57 yıllık eşini öldürdüktern sonra tüfekle intihar ettiği belirtildi.
Olay, Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Müstakil evde oturan Mehmet ve eşi Zeynep Katan'dan haber alamayan yakınları eve gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzere şüphelenen yakınları evin duvarından bahçeye girdiğinde Mehmet ve Zeynep çiftinin bahçede hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaptığı muayenede Mehmet ve Zeynep çiftinin yaklaşık 5 gün önce öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlarını evden uzaklaştırarak olay yerinde inceleme yaptı. Y
apılan incelemede cesetlerin 5 gün öncesine ait olduğu saptandı. İddiaya göre Mehmet Katan'ın henüz belirlenemeyen neden 57 yıllık eşi Zeynep Katan'ın av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü. Çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu
Otobüs traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralıOtobüs traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.