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Kayseri'de 59 düzensiz göçmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

Kayseri'de 59 düzensiz göçmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geri gönderme merkezindeki 59 düzensiz göçmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi yakınlarında bulunan geri gönderme merkezindeki düzensiz göçmenler, yemekten sonra karın ağrısı yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine geri gönderme merkezine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Merkezde bulunan 59 kişi, ilk müdahalenin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili araştırmanın yapıldığını bildirdi.

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