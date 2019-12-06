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Kayseri'de 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ayhan K'nin (20) saklandığı evi tespit etti.

Firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayhan K, cezaevine teslim edildi.

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Kayseri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü polis zanlı

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