HABER

Kayseri'de 7 FETÖ sanığına hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda ihraç edilen ve açıkta olan 4'ü tutuklu, 7 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda ihraç edilen ve açıkta olan 4'ü tutuklu, 7 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan üsteğmenler Şuayip K. ve Samet K. ile astsubay Mustafa Y., askerlerden sorumlu imam olduğu iddia edilen Numan İlhan ile tutuksuz sanıklar Ayşenur A., Fatih Ö. ve Turan Ç. hazır bulundu. Bazıları ihraç edilen bazıları ise açıkta olan askerler ile diğer sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, beraatleri istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonunda tutuklu sanık Numan İlhan'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanık Ayşenur A., üsteğmenler Şuayip K. ve Samet K. ile astsubay Mustafa Y.'yi de, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verdi.
Heyet, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık Fatih Ö.'nün 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay, Turan Ç.'nin ise 'Örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

PARTNER Aman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor Aman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıYalova'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Cezaevi ziyareti dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralıCezaevi ziyareti dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.