Kayseri'de 7 FETÖ sanığına hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda ihraç edilen ve açıkta olan 4'ü tutuklu, 7 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan üsteğmenler Şuayip K. ve Samet K. ile astsubay Mustafa Y., askerlerden sorumlu imam olduğu iddia edilen Numan İlhan ile tutuksuz sanıklar Ayşenur A., Fatih Ö. ve Turan Ç. hazır bulundu. Bazıları ihraç edilen bazıları ise açıkta olan askerler ile diğer sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, beraatleri istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonunda tutuklu sanık Numan İlhan'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanık Ayşenur A., üsteğmenler Şuayip K. ve Samet K. ile astsubay Mustafa Y.'yi de, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Heyet, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık Fatih Ö.'nün 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay, Turan Ç.'nin ise 'Örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

