Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosil grubu bulunması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 7,5 milyon yıllık fosil grubunun bulunduğu Taşhan Mahallesi'ne jeopark yapılacağını bildirdi.
Çelik, yazılı açıklamasında, Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan, büyüklüğü ve sağlamlığıyla dünya literatürüne geçebilecek özellikteki buluntuların Kayseri Bilim Merkezi'nde sergileneceğini belirtti.
Fosillerle ilgili çalışmalar için bilim merkezinde bir laboratuvar da kurulacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Taşhan'da yapılan kazı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu bugüne kadar tespit edilmiş en büyük ve sağlam fil fosillerinin bulunması özellikle bilim camiasında büyük yankı buldu. Taşhan bölgesinde 15 günlük kazı ile alınan sonuç bölgenin ne denli zengin olduğunu gösterdi. Bu bölge jeopark olmayı hak edecek özellikte bir yer. Taşhan fındıklığı ve ormanlığı ile birleştirilince özel bir yer olacak. Bir taraftan saha çalışmaları devam ederken diğer taraftan da Harikalar Diyarı'ndaki Kayseri Bilim Merkezi'nde ayrı bir bölüm oluşturacağız. Hem laboratuvar kuracağız hem de sergileme alanı yapacağız."
Geçen yıl ekim ayında Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında keçi çobanı Murat Adıyaman'ın ihbarı üzerine fil veya mamuta ait olabileceği değerlendirilen fosil bulunmuş, Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle alanda bu ay kazı çalışması başlatılmıştı.
Son 15 gündür yoğunlaşan kazı çalışmalarında, savana ortamında yaşamış, bugünkü fillere benzemeyen fil ya da boynuzgillere ait olduğu düşünülen iki buçuk metre uzunluğunda fosil parçaları bulunmuştu.
Taşhan'daki kazı çalışmalarında görev alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, dün kazı alanındaki etkinlikte, bölgede çok zengin bir fosil buluntusuyla karşılaştıklarını, literatürde bugüne kadar tespit edilmiş bu büyüklükte ve sağlamlıkta korunabilen bir buluntu olmadığını belirtmişti.
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