HABER

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ (32), bölgede geçen yıl başlayan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında çeşitli fosiller bulunduğunu söyledi. Çalışmanın sonlandırılması ardından balık tutmaya gelen bir kişinin ihbarıyla aynı yerden yeniden çalışma yaptıklarını belirten Dağ, "Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk" dedi.

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında bugüne kadar, 7,5 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulundu. Ancak, geçtiğimiz kazı çalışmasının yapıldığı bölgede balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında fosil fark ederek, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.

'BÜYÜK ÖLÇÜLERDE FOSİLLERE ULAŞTIK'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, çeşitli fosiller bulunduğu kazı alanında çalışmaların 30 Ekim'de tamamlandığını söyleyerek, "Şuan Emmiler Köyü Yamula Barajı kenarındayız. Burayı duyarlı bir vatandaşımız Sancar Ateş ihbar etti. Konuyu belediyeye bildirdi. Belediye de bize yönlendirdi. Kendisiyle buraya gelip, yeri tespit ederek lokaliteye ulaştık. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bu bölgede aslında Ekim ayı sonu itibariyle kazı çalışmalarımız bitmişti. Burada kayda değer büyük ölçülerde fosillere ulaştık. Gelecek yıl bu fosilleri yüzeyde bulamama ihtimaline karşı kaldırmak istedik. Burada 1 haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.

'FİL'E AİT'

Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor. Tabi biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk. Bu fosiller 7,5 milyon yıllık" diye konuştu.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yargılanmaktan beyaz eşya bağışlayarak kurtulduYargılanmaktan beyaz eşya bağışlayarak kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy PKK için tarih verdi!

İçişleri'nden açıklama! PKK için tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.