Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ (32), bölgede geçen yıl başlayan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında çeşitli fosiller bulunduğunu söyledi. Çalışmanın sonlandırılması ardından balık tutmaya gelen bir kişinin ihbarıyla aynı yerden yeniden çalışma yaptıklarını belirten Dağ, "Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk" dedi.

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında bugüne kadar, 7,5 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulundu. Ancak, geçtiğimiz kazı çalışmasının yapıldığı bölgede balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında fosil fark ederek, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.