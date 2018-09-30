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Kayseri'de 7'den 70'e herkes kitap okudu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sosyal medya grubunun organizasyonuyla kitap okuma şenliği düzenledi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sosyal medya grubunun organizasyonuyla kitap okuma şenliği düzenledi. 7'den 70'e birçok kitapseverin katıldığı etkinlikle; her zaman her yerde kitap okumanın mümkün olduğuna dikkat çekildi. Etkinlikte köy okullarına gönderilmek üzere kitap bağışı da kabul edildi.

'Kayseri etkinlik' sosyal medya grubu Cumhuriyet Meydanı'nda merhum yazar Emir Kalkan anısına 2. defa kitap okuma etkinliği düzenledi. Ailelerin çocukları ile katıldığı kitap okuma etkinliği hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Oğuzhan Abdi Oğuz, "Ülkemizde kitap okuma oranı maalesef dünya ülkeleri ile kıyaslandığında çok az miktarda. Bu nedenle kitap tutkunlarını bir araya getirmek ve vatandaşlara her yerde ve her zaman kitap okunulabileceğini göstermek adına 2'nci kitap okuma şenliğini gerçekleştirdik. Burada sadece öğrenciler değil, anneler ve babalar çocukları ile birlikte kitap okumaktalar. Ayrıca köy okullarına gönderilmek üzere kitap bağışı da kabul ediyoruz. Kitap okumanın insana sağladığı faydayı saymakla bitiremeyiz. İnsanlarımız telefonlarını bir kenara bırakarak en az günde yarım saat kitap okumalıdır. Etkinliğimize zihinsel ve görme engelli kardeşlerimiz de katılarak kitap okuyorlar" dedi.

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