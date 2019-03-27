Kayseri'de 956 bin 149 seçmen sandığa gidiyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 956 bin 149 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Kentte 3 bin 183 sandık kurulacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kayseri'de 956 bin 149 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana kentte seçmen sayısı 79 bin 132 arttı.

Kayseri'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 210 olan sandık sayısı 3 bin 183'e düştü.

- İlçelerde en fazla seçmen Melikgazi'de

Kentte en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Melikgazi oldu. 374 bin 191 kayıtlı seçmenin bulunduğu Melikgazi'de bin 122 sandık kurulacak.

Melikgazi'den sonra ikinci sırada 834 sandıkla ve 267 bin 480 seçmenle Kocasinan, üçüncü sırada da 321 sandık ve 104 bin 805 seçmenle Talas geliyor.

20 sandık ve 4 bin 228 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Özvatan ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: