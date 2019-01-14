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Kayseri'de aday gösterilmeyen 2 MHP'li partiden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Tomarza ve İncesu ilçelerinde 'Cumhur İttifakı' kapsamında AK Parti adaylarının açıklanması üzerine, daha önce MHP'nin yerel teşkilatı tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Tomarza'da Osman Koç ve İncesu'da Mustafa İlmek partilerinden istifa etti.

Kayseri'de aday gösterilmeyen 2 MHP'li partiden istifa etti

Yasin DALKILIÇ- Murat GÜRBÜZLER/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ve İncesu ilçelerinde 'Cumhur İttifakı' kapsamında AK Parti adaylarının açıklanması üzerine, daha önce MHP'nin yerel teşkilatı tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Tomarza'da Osman Koç ve İncesu'da Mustafa İlmek partilerinden istifa etti.
Kayseri'de 'Cumhur İttifakı'nın adayları, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törenle açıklandı. Buna göre 16 ilçeden 4'ü MHP'ye bırakılırken, 12 ilçede ise AK Parti adayları yarışacak. Cumhur İttifakı adaylarının açıklanmasının ardından, daha önce MHP teşkilatı tarafından Tomarza'da açıklanan ve 40 yıldır partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Osman Koç ile yine İncesu'da açıklanan Mustafa İlmek, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
'ORTAYA ÇIKAN DURUMU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'
İlmek yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı biri olarak 22 yıldır MHP içinde bulundum. Partinin İncesu İlçe Başkanlığını, İl Başkan Yardımcılığını yaptım. Son olarak 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ismim il başkanı tarafından İncesu adayı olarak açıklanmasının üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu zamana kadar oluşturduğum seçim ekibi ile gece-gündüz, yağmur-çamur demeden kıymetli dava arkadaşlarımla çalıştım. İsmi, il başkanı tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Türkiye'de ilk kişi olmama rağmen, oluşturulan Cumhur İttifakı ile İncesu'da MHP ve onun kıymetli üyelerinin gayretleri yok sayılarak, 3 dönemdir İncesu'ya hiçbir yatırımı kazandıramamış, seçmende karşılığının bu dönem olmadığına inandığım Zekeriya Karayol Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilmiştir. Yaşanan ve ortaya çıkan bu durumu ben ve çalışma arkadaşlarımın kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle 22 yıldır mensubiyetinden onur duyduğum MHP üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.
'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE'
Partiden istifa eden Osman Koç ise açıklamasında "Gördüğüm luzum üzerine çok sevdiğim MHP'den ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğinden, Tomarza Belediye meclis üyeliğinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi plan bütçe komisyon üyeliğinden, Kaski plan bütçe komisyon üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi, konuyla ilgili 11 Ocak 2019 tarihli dilekçelerimi ilgili yerlere gönderdiğimi saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de aday gösterilmeyen 2 MHP'li partiden istifa etti

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