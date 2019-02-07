Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 5 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de adliye koridorunda 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek "cinsel taciz" davası öncesi, tutuksuz sanık N.Ş. ile müşteki T.Ç. ve tarafların yakınları arasında adliye koridorunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Olaya müdahale eden polis ekipleri, N.Ş. ile kavgaya karışan İ.Ş, T.Ç, T.Ç. ve Y.A'yı, "hakaret" ve "darp" suçlamalarıyla gözaltına aldı.
Duruşmanın görülmesinin ardından şüpheliler, emniyete götürüldü.
Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...
Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
Trump tarih verdi: Resmen açıklayacağız
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum