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Kayseri'de 'Ağaç kesme fidan dik kampanyası' ile 2019 fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA Orman Genel Müdürlüğünün yılbaşında kaçak ağaç kesimini önlemek amacıyla başlattığı 'Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganıyla Kayseri'de ücretsiz olarak 2019 sarıçam fidanı dağıtıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA Orman Genel Müdürlüğünün yılbaşında kaçak ağaç kesimini önlemek amacıyla başlattığı 'Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganıyla Kayseri'de ücretsiz olarak 2019 sarıçam fidanı dağıtıldı. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü yılbaşı süslemesi için ağaçların kesimini engellemek ve vatandaşların yeni yıla fidan dikmeleri sağlamak amacıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda 2019 adet ücretsiz sarıçam fidanı dağıttı. 2019 yılına 2019 fidan dağıtarak girdiklerini ifade eden Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, "2018 yılının son gününde orman genel müdürümüzün talimatıyla, 81 ilimizde eş zamanlı fidan dağıtımı yapıyoruz. Amaç, yeni yıl kutlamalarında ağaç kesilmesini önlemek, fidanları toprakla buluşturup hayat vermek. Bu sayede usulsüz fidan kesilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Amacımız İç Anadolu şartlarında daha yaşanabilir, daha çevreci daha yeşil bir ortam oluşturmak" diye konuştu.

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