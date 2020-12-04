Kayseri’de ahşap fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ahşap fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir ahşap fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma ile alevler diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

