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Kayseri'de Ak Parti'ye 98 aday adaylık başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Ak Parti'ye yaklaşan yerel seçimler öncesi il merkezi ve ilçeler olmak üzere 98 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvuru yaptı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Ak Parti'ye yaklaşan yerel seçimler öncesi il merkezi ve ilçeler olmak üzere 98 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvuru yaptı.
Ak Parti'den belirlenen seçim takvimine göre 5 Kasım'da başlayan ve 16 Kasım'da sonra eren aday adaylık başvuruları sona erdi. 98 kişi, partinin belirlediği katılım ücretini bankaya yatırdıktan sonra aday adaylığı başvurusunda bulundu. En çok başvuru yapılan ilçe 16 aday aday ile Sarız olurken, en az başvuru yapılan ilçeler ise 1'er kişiyle Özvatan ve Melikgazi oldu. Büyükşehir'e 3, Akkışla'ya 9, Bünyan'a 7, Develi'ye 9, Felahiye'ye 6, Hacılar'a 4, Kocasinan'a 2, İncesu'ya 7, Pınarbaşı'na 10, Sarıoğlan'a 8, Talas'a 2, Tomarza'ya 6, Yahyalı'ya 2 ve Yeşilhisar'a 5 kişi aday adayı müracaatında bulundu.

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