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Kayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de, köy merasına altın madeni kurulacağını duyan Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri ayaklandı.

Kayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanı

Kayseri’de, köy merasına altın madeni kurulacağını duyan Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri ayaklandı. Mahallede eylem yapan vatandaşlar, maden ocağının açılmamasını istedi.
Kayseri’de, Melikgazi ilçesine bağlı 350 haneli Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri, meralarına açılacak olan altın madeni ocağından dolayı huzursuz günler geçiriyor. Mahallenin merası olan ve su kuyularının yer aldığı bölgede açılmasını planlanan maden ocağının açılmaması için eylem yapan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.
Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar, “Köyümüze, Koza Madencilik adında bir firma gelmeye başladı. Biz bunları usulünce uyarmamıza rağmen, sıkıntılarımızı anlatmamıza rağmen bize ‘Burada ocak açacağız’ dediler. Koza Maden’e kayyum atanmadan önce burayı devlete şikayet ediyorduk ama şimdi devlet yönetimine geçti. Devletin, milletinin imkanlarını kısıtlamadan hizmet üretmesi esastır. Koza Altın, artık kayyumda, bunun için bürokratlar arkamızda durmayınca vatandaşların nefes alabilecek durumu kalmadı. Altın madeni açmak istedikleri yer, su kaynaklarının olduğu bir yerdir. Orası hayvanlarımızın su içtiği, sadece su havzalarının bulunduğu bir yer. İldem, Gesi ve Kayseri’ye su veren havzaların olduğu bir bölgedir. Bölgede 6-7 tane su kuyusu var. Biz bunları anlatmamıza rağmen insanlar ‘Sizin burada yaşama hakkınızı alacağız’ diyerek zorla bu ocağı açmak istiyorlar. Vatandaşlarımızda haklı olarak buna tepki gösteriyorlar. Oradan başka içecek su kaynağımız yok" diye konuştu.
Çuhadar, "Oraya altın madeni ocağı açıldığında suya kimyasal bulaşacak. Verimli tarlalar bozulacak. Burası aynı zamanda meradır. Bir sürü çiftçi orayı hayvanlar otlasın diye terk etti. Şimdi hiç tanımadığımız adamlar gelip ‘Biz burada ocak açacağız’ diyorlar. Zaten etrafımızda 4 tane ocak var, bir de bu ocak açılırsa biz burada yaşamayalım” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanı

Kayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanı

Kayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanı

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