Kayseri'de ambulans devrildi; sürücü ile 2 sağlıkçı yaralı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, ambulansın kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kayseri- Develi yolunda meydana geldi. Yusuf Özdemir (35), yönetimindeki 38 TT 112 plakalı ambulansla Develi'den Kayseri'deki hastaneye sevk edilen hastayı bıraktıktan sonra dönüş için yola çıktı. Erciyes mevkisinde Özdemir'in kontrolünden çıkan ambulans, şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf Özdemir ile sağlık görevlileri Fatma Küçüktepe (23) ve Ayşe Taşkın (32) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen meslektaşlarınca olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yaralıları hastanede ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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