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Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ambulans sürücüsü Yahya Türkmen (33) trafikte yol verme yüzünden tartıştığı motosikletli 2 kuryenin saldırısına uğradı.

Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ambulans sürücüsü Yahya Türkmen (33) trafikte yol verme yüzünden tartıştığı motosikletli 2 kuryenin saldırısına uğradı. Yüzüne kaskla vurulan Türkmen yaralanarak, tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde meydana geldi. Ambulans sürücüsü Yahta Türkmen, görevli oldukları Yahyalı Devlet Hastanesi'nden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta sevki gerçekleştirdi.
Hastane girişinde Türkmen ile motosikletli 2 kurye arasında, yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında 2 kurye kasklarıyla sürücü Türkmen'e saldırdı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılaeak, tedavi altına alındı.
2 kurye ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Figen Gürbeden hastaneye giderek, yaralı ambulans sürücüsü hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı

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