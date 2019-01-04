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Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' törenle açıldı.

Yasin DALKILIÇ- Emre KOLTUK/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' törenle açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nca düzenlenen serginin açılış törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke de katıldı.

Vali Günaydın, açılışta yaptığı konuşmada, "Tarihimizi, geçmişimizi çok iyi bilmek zorundayız. Bu coğrafyayı yurt edindiğimiz günden beri bizler üzerinde hesabı olanlar var. Bu saldırılara en iyi cevap verebilmek için kendimizi iyi yetiştirmemiz, tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Açılışı yapılan bu organizasyon çocuklarımızın tarihini öğrenmesi açısından çok önemli" dedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Amacımız gelecek nesle tarihimizi öğretmek, ecdadımızın emanetine bilinçli şekilde sahip çıkmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı, 40 eserlik serginin açılışı gerçekleştirildi.

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