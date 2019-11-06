Kayseri'de annesini öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada yine müebbet hapis cezası

Ekim 2017'de, Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Harun Gül ile kendisine "iş bul, çalış" diyen beraber yaşadığı 72 yaşındaki annesi Gülfidan Gül arasında tartışma çıkmış, oğlu tarafından bıçaklanan Gül, hayatını kaybetmişti.

Yargılandığı davada mahkemeye, "Dünyada sayılı 2-3 kişiden biriyim. Rabbim beni affetsin. Söyleyeceklerim bu kadar." yazılı mektubu veren sanık, mahkeme başkanının, "Anneni neden öldürdün?" diye sorması üzerine, "Ailevi sorunlarım nedeniyle öldürdüm. Babamı sevdiğim için beni kıskanıyordu. O yüzden öldürdüm. Daha önce psikolojik sorunlarım da vardı." şeklinde savunma yapmıştı.

Sanık Gül, "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

