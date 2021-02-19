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Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

19.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de aracı şarampole yuvarladıktan sonra araç sürücüsünü tabanca ile öldüren şahsa 15 yıl hapis cezası verildi.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727.

Kayseri’de aracı şarampole yuvarladıktan sonra araç sürücüsünü tabanca ile öldüren şahsa 15 yıl hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokakta 27 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, B.B., kullandığı 06 KKE 99 plakalı araç ile Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı kovalamaya başladı. Sokak üzerinde kendi aracı ile beraber Niyazi Y.’nin aracını da şarampole yuvarlayan B.B. ve Niyazi Y. arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Niyazi Y.’nin silahı yere düştü. Yere düşen silahı alan B.B., Niyazi Y.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.’nin cenazesi yapılan incelemeleri ardından hastane morguna kaldırıldı. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan B.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatları mahkeme savcısının mütalaasına katılmazken, sanık B.B.’nin Niyazi Y. tarafından birçok kez tehdit edildiğini ve tahrik edildiğini söyledi. Sanık B.B. ise savunmasında, “Ben aramızdaki husumeti sürekli kapatmaya çalıştım. Buna Niyazi Y.’nin ailesi de şahittir. Ben pişmanım. Biz hiçbir zaman karşı tarafa kötü bir niyet beslemedik. Ben pişmanım, mağdurum. Hayatıma bakacağım zaman bu olayla karşılaştık. Benim 17 yıllık yuvam yıkıldı. Mağdurum; işimi, hayatımı, her şeyimi kaybettim. Ben artık buradan çıksam bile kendim için bir hayat kuramam. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık B.B’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca sanık B.B.’ye ‘taksirle adam yaralama’ suçundan bin 860 TL adli para cezası verildi.

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