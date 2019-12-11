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Kayseri'de aranan 32 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de aranan 32 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı İcra İlamat ve İnfaz Bürosunca, "borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan aranan 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 47 ekip ve 106 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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"Borçlunun ödeme şartını ihlal" aranan şahıslar gözaltı

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