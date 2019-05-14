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Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Operasyonda 30 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiye yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 30 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 10 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

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