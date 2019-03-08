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Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin 71 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin 71 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve kasten adam yaralama suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 71 farklı adrese eş zamanlı baskın yapan polis 44 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltıKayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltıKayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltıKayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı

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